Axios: США и Ливан просят Израиль временно прекратить удары по "Хезболле"

Власти США и Ливана попросили Израиль остановить удары по объектам шиитского движения "Хезболла" до начала переговоров на следующей неделе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации журналистов, некоторые чиновники в Израиле в целом согласны с таким предложением, подчеркивая, что временная пауза отвечает интересам Тель-Авива.

Уточняется, что 10 апреля послы Израиля и Ливана провели в Вашингтоне подготовительный телефонный разговор. В результате ливанское руководство объявило о достижении договоренностей о проведении переговоров 14 апреля.

В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Однако в тот же день Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла". Военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

Исламская Республика обвинила США в нарушении трех пунктов мирного предложения. Переговоры двух стран должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Американскую переговорную команду представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.