Нетаньяху поручил кабмину начать переговоры с Ливаном о мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание правительству страны приступить к непосредственным переговорам с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского премьера.

Целью этих переговоров он назвал разоружение шиитского движения "Хезболла" и установление мирных отношений между государствами.

Президент США Дональд Трамп согласился отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели и поддержал временный режим прекращения огня. В ответ Тегеран заявил о готовности открыть Ормузский пролив.

При этом в тот же день Израиль провел одну из крупнейших с начала эскалации серий ударов по объектам движения "Хезболла". По данным военных, было поражено более 100 целей в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.

На этом фоне Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив. СМИ сообщали, что после объявления перемирия разрешение на безопасное прохождение получили лишь два судна.

Переговоры между США и Ираном запланированы на 11 апреля в столице Пакистана – Исламабаде. Американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом Тегеран обозначил обязательным условием участия — прекращение боевых действий на территории Ливана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ иранская сторона нанесла удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.