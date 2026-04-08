WSJ: Иран назвал прекращение огня в Ливане условием переговоров США

Участие Тегерана в переговорах с США в Исламабаде зависит от прекращения огня в Ливане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Иран также может пересмотреть свое решение о разблокировке Ормузского пролива. Газета добавила, что Тегеран продолжит наносить ответные удары по странам региона, включая Израиль.

Силы США и Израиля обрушили удары на Иран в конце февраля. Ответной реакцией Тегерана послужили ракеты, выпущенные в сторону еврейского государства и американских баз в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

С первым предложением о перемирии президент США Дональд Трамп обратился в конце марта, предоставив Исламской Республике план из 15 пунктов. Американский лидер был уверен, что сделку удастся заключить в первых числах апреля, но Тегеран отверг инициативу.

В ответ Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. На фоне этого со встречным призывом к обеим сторонам обратился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, предложив прекратить военные действия на две недели для достижения "окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе".

Ознакомившись с данной инициативой, глава Белого дома объявил о приостановке ударов на вышеуказанный срок. Решение поддержал Израиль, а Тегеран согласился открыть Ормузский пролив.

Однако 8 апреля Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам "Хезболлы". В частности, военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

