Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
08 апреля, 18:12

Экономика

ФАС заявила о необходимости сохранения скидок на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Денисов

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил о необходимости сохранения механизма скидок на маркетплейсах. Своим мнением он поделился в ходе практического семинара ведомства.

"Очень значимый вопрос. <...> Это очень важно для потребителей", – сказал руководитель службы.

ФАС ранее уведомила ведущие онлайн-площадки, такие как Ozon и Wildberries, о необходимости внесения изменений в их взаимодействие с поставщиками до 3 апреля 2026 года.

Шаскольский отметил, что указанные компании уже представили свои предложения в ведомство. Он добавил, что ведомство получило разъяснения относительно расхождений в комиссиях для российских и зарубежных продавцов, а также по их размеру. Данная ситуация, по его словам, в настоящее время анализируются.

Также в феврале текущего года премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в России намерены ввести единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа. Уточнялось, что такое решение не исключит возможность получения скидок и применения маркетинговых инструментов на платформах.

экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика