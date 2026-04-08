ФАС заявила о необходимости сохранения скидок на маркетплейсах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил о необходимости сохранения механизма скидок на маркетплейсах. Своим мнением он поделился в ходе практического семинара ведомства.

"Очень значимый вопрос. <...> Это очень важно для потребителей", – сказал руководитель службы.

ФАС ранее уведомила ведущие онлайн-площадки, такие как Ozon и Wildberries, о необходимости внесения изменений в их взаимодействие с поставщиками до 3 апреля 2026 года.

Шаскольский отметил, что указанные компании уже представили свои предложения в ведомство. Он добавил, что ведомство получило разъяснения относительно расхождений в комиссиях для российских и зарубежных продавцов, а также по их размеру. Данная ситуация, по его словам, в настоящее время анализируются.

Также в феврале текущего года премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в России намерены ввести единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа. Уточнялось, что такое решение не исключит возможность получения скидок и применения маркетинговых инструментов на платформах.