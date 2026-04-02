02 апреля, 10:03

Экономика

Wildberries купил агрегаторы перевозок "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф"

Фото: depositphotos/stasokulov

В рамках стратегии по развитию собственных сервисов транспортной логистики группа РВБ, объединенная компания Wildberries и Russ, купила агрегаторы перевозок "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По ее данным, эти сервисы стали частью экосистемы РВБ. Все необходимые юридические аспекты сделки уже согласованы и вступили в силу.

В компании также отметили, что заключенная сделка позволит оптимизировать процесс создания собственной инфраструктуры райдтех-сервисов, а также ускорить доставку заказов клиентам в более чем 100 городах, включая отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы могут лишиться права вмешиваться в ценообразование товаров. Согласно проекту, Минпромторг предлагает поэтапно менять правила формирования цен на маркетплейсах. В частности, сначала нужно обязать площадки спрашивать у продавца разрешение на введение скидки на товар за счет платформы.

бизнесэкономика

