Wildberries купил агрегаторы перевозок "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф"

В рамках стратегии по развитию собственных сервисов транспортной логистики группа РВБ, объединенная компания Wildberries и Russ, купила агрегаторы перевозок "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По ее данным, эти сервисы стали частью экосистемы РВБ. Все необходимые юридические аспекты сделки уже согласованы и вступили в силу.

В компании также отметили, что заключенная сделка позволит оптимизировать процесс создания собственной инфраструктуры райдтех-сервисов, а также ускорить доставку заказов клиентам в более чем 100 городах, включая отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири.

