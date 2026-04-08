08 апреля, 23:25

Политика

Вэнс заявил, что США потребуют у Ирана отдать ядерное топливо

Фото: ТАСС/AP/Paul Sancya

США потребуют, чтобы Иран сдал свое ядерное топливо ради заключения мирного соглашения. Об этом сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс в преддверии переговоров в Пакистане.

По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы у Тегерана была возможность создать ядерное оружие. В связи с этим сдача ядерных материалов будет одним из ключевых требований США.

Вэнс добавил, что американские военные не будут соблюдать условия перемирия с Ираном, если власти республики не откроют Ормузский пролив.

Вице-президент также заявил, что США не включали Ливан в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.

"Я полагаю, иранцы подумали, что прекращение огня относится к Ливану, а это не так. Мы никогда не давали таких обещаний. Мы никогда не давали понять, что дело будет обстоять так", – отметил Вэнс.

Вместе с тем он допустил, что Израиль может согласиться ограничить свои удары в Ливане ради успеха мирной сделки.

Президент США Дональд Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Иран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

В тот же день Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам ливанского движения "Хезболла". В частности, военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана.

В ответ на это Иран приостановил проход танкеров через Ормузский пролив. По данным СМИ, после начала перемирия разрешение на безопасный проход по проливу получили лишь два танкера.

Переговоры США и Ирана стартуют в субботу, 11 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Американскую переговорную команду возглавят Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Политолог рассказал об условиях заключения перемирия между США и Ираном

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

