08 апреля, 18:01
Иран приостановил движение судов через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан
Иран приостановил проход танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан, сообщает Fars.
Уточняется, что это произошло одновременно с атаками Тель-Авива. По данным СМИ, после начала перемирия разрешение на безопасный проход по проливу получили лишь два танкера.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов.
Затем шиитское движение "Хезболла" начало обстрел Израиля с территории Ливана, на что израильская сторона начала также отвечать. В начале апреля США отложили удары по Ирану на две недели, а Тегеран, в свою очередь, заявил об открытии Ормузского пролива.
При этом Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам "Хезболлы". В частности, военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана.
