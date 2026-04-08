08 апреля, 17:01

В Индии свекровь пыталась заставить невестку отдать почку больному мужу

Фото: depositphotos/sudok1

В индийском штате Уттар-Прадеш 24-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на семью заболевшего супруга после того, как ее попытались заставить стать для него донором почки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Times of India.

По словам заявительницы, она вышла замуж в июне 2023 года, однако вскоре выяснила, что родственники мужа скрыли его тяжелое заболевание почек. Мужчина, как оказалось, проходит диализ с 2022 года.

После свадьбы, по утверждению женщины, на нее начали оказывать давление. Свекровь требовала либо крупное приданое около 30 лакхов рупий (свыше 2,5 миллиона рублей. – Прим. ред.), либо согласие стать донором почки для супруга. Помимо этого, у нее забрали драгоценности, а сам муж, по ее словам, поддерживал отношения с другой женщиной.

Не выдержав происходящего, девушка покинула дом и вернулась к родным в Канпур, после чего обратилась в правоохранительные органы. В полиции подтвердили, что по заявлению возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Раджастхан девушка убила мужа через 3 месяца после свадьбы, помог ей в этом любовник. Родители не приняли избранника дочери и выдали ее замуж за другого, однако та не стала соглашаться с их мнением.

Любовник девушки и два его сообщника ждали жертву в кустах у дороги. Когда супруги приблизились, мужчины напали на Кумара и нанесли множество ударов палками по голове, а затем предприняли попытку задушить жертву и инсценировать ограбление.

