08 апреля, 16:43

Экономика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель впервые с 11 марта

Мировые цены на нефть показали стремительное снижение более чем на 15% за вечер 8 апреля, в результате чего стоимость барреля топлива марки Brent упала ниже 91 доллара впервые с 11 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, актуальной на 16:08 по московскому времени, июньские фьючерсы этого бренда подешевели на 16,82% по сравнению с предыдущим закрытием и достигли 90,89 доллара. В свою очередь, фьючерсы на WTI с поставкой в мае потеряли в цене 18,37%, снизившись до 92,2 доллара.

Резкое падение стоимости нефти эксперты связали с установившимся временным перемирием между США и Ираном. По этой же причине аналогичная ситуация сложилась и на рынке газа, где цены упали сразу на 18%. В частности, стоимость майского фьючерса на нидерландском хабе TTF снизилась до примерно 518 долларов за 1 тысячу кубометров, или до 42,905 евро за мегаватт-час.

Как пояснил специалист Спартак Соболев, такая тенденция на рынке нефти говорит о начале сокращения "геополитической премии за риск в контрактах". Согласно его предположению, курс топлива может установиться на отметке в 80 долларов уже к концу текущей недели.

