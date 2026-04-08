08 апреля, 16:30

Татьяна Ким назвала единую цену на маркетплейсах лучшей альтернативой запрету скидок

Глава объединенной компании Wildberries&Russ Татьяна Ким назвала более конструктивной мерой введение единой цены на товар независимо от способа оплаты по сравнению с предложением запретить скидки. Об этом она заявила, общаясь с журналистами в кулуарах Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ).

Ким добавила, что ключевая задача при выработке новых правил – не ухудшить положение конечного потребителя, так как это отразится на тысячах продавцов, чей бизнес зависит от спроса на платформе.

По ее словам, диалог между представителями рынка и регуляторами продолжается, к нему подключились ФАС и другие ведомства. Она признала, что иногда крайне трудно прийти к согласию с участниками финансового сектора, однако стороны прилагают усилия.

"Вроде бы с той стороны тоже есть желание настраивать правильный диалог", – поделилась Ким.

В ноябре 2025 года руководители Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам предоставлять клиентам прямые скидки и бонусы. Исключение предлагалось сделать для социально значимых товаров и собственной продукции маркетплейсов.

Ким, в свою очередь, осудила банки за попытку ограничить скидки маркетплейсов по способу оплаты. Она заявила, что атаки банков на маркетплейсы происходят из-за желания избавиться от конкурентов.

Позднее Центробанк России предложил способ урегулирования – создание "открытой модели", которая позволит всем финорганизациям на равных условиях предлагать покупателям скидки на платформе. Также ЦБ настаивал на том, что стоимость товаров не должна зависеть от того, какой платежный инструмент использует покупатель.

В феврале текущего года премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в России намерены ввести единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа. Уточнялось, что такое решение не исключит возможность получения скидок и применения маркетинговых инструментов на платформах.

