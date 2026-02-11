ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ предложил способ урегулирования конфликта между банками и цифровыми платформами, связанного с доступом кредитных организаций к скидочным программам маркетплейсов. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на главу департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерину Лозгачеву.

Согласно инициативе, представленной на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованного комитетом Госдумы по экономической политике, Банк России считает необходимым создание "открытой модели", которая позволит всем финорганизациям на равных условиях предлагать покупателям скидки на платформе. Регулятор уже направил подробное описание этой модели на рассмотрение в Минэкономразвития и профильный комитет ГД.

Вместе с тем Центральный банк продолжает настаивать на том, что стоимость товаров не должна зависеть от того, какой платежный инструмент использует покупатель, подчеркнула Лозгачева. Как она объяснила, идея заключается в том, чтобы покупатели видели единую цену, рядом с которой появлялось бы всплывающее окно с предложениями банков и их скидками.

Помимо этого, все участники программы должны обладать равными возможностями для представления информации. Это, в частности, может быть достигнуто путем их перечисления в алфавитном порядке. Также, по мнению ЦБ, критерии отбора кредитных организаций для такого партнерства должны быть публично доступны и понятны.

"Вопрос только в способности договориться", – резюмировала Лозгачева.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что скидки, предоставляемые банками маркетплейсов, создают не вполне честные условия конкуренции. Она назвала этот вопрос одним из самых острых.

Вместе с тем главы Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка предложили запретить маркетплейсам предоставлять клиентам прямые скидки и бонусы. Исключение предлагалось сделать для социально значимых товаров и собственной продукции маркетплейсов.

Глава Сбера Герман Греф также указывал, что маркетплейсы из-за своих скидок недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в 2025 году. По его мнению, рынок интернет-магазинов требует урегулирования. Он также указал, что это задача государства, так как маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.

В свою очередь, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в открытом письме к властям осудила банки за попытку ограничить скидки маркетплейсов по способу оплаты. Она назвала это атакой на конкурентов и опровергла обвинения в налоговых нарушениях. Ким указала, что банки сами тратят миллиарды на программы лояльности.