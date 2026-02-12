Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 15:57

Экономика

ЦБ объяснил появление публикации с "ыыыффффыыыы" работой кота-админа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России развеял недоумение по поводу странного сообщения в социальных сетях ведомства, состоявшего из наборы букв "ы" и "ф". Объяснение опубликовано в официальном телеграм-канале.

"Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?" – пошутили в Центробанке.

Пост был опубликован 12 февраля, за день до запланированного на 13 февраля заседания, на котором будет принято решение о размере ключевой ставки, ныне установленной на уровне 16% годовых.

По прогнозам экспертов, на предстоящем заседании Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки до 15–15,5%. Это повлечет за собой снижение ставок по вкладам до 13–14%, ипотеке – до 14–15%, а потребительским кредитам – до 16–17%.

Читайте также


экономика

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика