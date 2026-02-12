ЦБ объяснил появление публикации с "ыыыффффыыыы" работой кота-админа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России развеял недоумение по поводу странного сообщения в социальных сетях ведомства, состоявшего из наборы букв "ы" и "ф". Объяснение опубликовано в официальном телеграм-канале.

"Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?" – пошутили в Центробанке.

Пост был опубликован 12 февраля, за день до запланированного на 13 февраля заседания, на котором будет принято решение о размере ключевой ставки, ныне установленной на уровне 16% годовых.

По прогнозам экспертов, на предстоящем заседании Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки до 15–15,5%. Это повлечет за собой снижение ставок по вкладам до 13–14%, ипотеке – до 14–15%, а потребительским кредитам – до 16–17%.