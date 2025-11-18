Форма поиска по сайту

18 ноября, 16:15

Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны зависеть от способа оплаты

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны отличаться в зависимости от способа оплаты. По ее словам, использование площадками собственных банков искажает условия конкуренции и мешает следить за возможными злоупотреблениями.

Она подчеркнула необходимость справедливой конкуренции в новых экономических условиях, которую обсуждают вместе с правительством и рынком.

Глава Сбера Герман Греф добавил, что из-за внутренних скидок маркетплейсы недоплатили в бюджет около 1,5 триллиона рублей налогов, а банки потеряли доход от комиссий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

