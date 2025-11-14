Набиуллина признала ошибку ЦБ в коммуникации с рынком

Фото: ТАСС/URA.RU/Вячеслав Немышев

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что в 2024 году регулятор допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке, что вызвало значительный рост кредитной активности. Об этом она рассказала на Конгрессе финансистов Казахстана.

Председатель Банка России объяснила, что в начале прошлого года ЦБ повысил ставку до 16%, обозначив ее как высокую и предположив, что она поспособствует снижению инфляции, что, в свою очередь, приведет к падению самой ставки.

"В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция", – отметила Набиуллина.

В связи с этим, по ее словам, возникли ожидания быстрого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), из-за чего бизнес начал активно брать кредиты по плавающим ставкам.

Набиуллина также подчеркнула важность коммуникации наряду с самими решениями по ставкам, добавив, что Банк России постоянно работает над выверкой и анализом всех своих действий.

Ранее председатель Центробанка заявляла, что резкий рост спроса из-за быстрого снижения ключевой ставки является главной угрозой для российской экономики. При несвоевременном смягчении политики ЦБ спрос вырастет до того, как производственные мощности смогут его удовлетворить, объясняла она. В таком случае ставку вновь придется повышать.

В свою очередь, зампред ЦБ Алексей Заботкин предупреждал, что давление на регулятор с призывами быстрее снижать ставку может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. Однако регулятор принимает решения независимо от экспертных мнений, которые могут отличаться, добавил он.