ЦБ: давление со снижением ставки может негативно влиять на инфляционные ожидания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Давление на Центробанк с призывом быстрее снижать ключевую ставку может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в беседе с РБК.

Однако, по его словам, давление не мешает регулятору принимать решения.

"Мы точно не расцениваем экспертные мнения, которые от случая к случаю отличаются от наших, как какую-то атаку, вне зависимости от спектра этих мнений. Совет директоров принимает решение по денежно-кредитной политике (ДКП) исходя из своего понимания текущей ситуации", – пояснил Заботкин.

Он также добавил, что сейчас темпы роста цен в России существенно ниже, чем это было в четвертом квартале 2024 года. Вместе с тем говорить об изменении текущего тренда на укрепление рубля преждевременно.

Как отметил Заботкин, курс формируется исходя из баланса интересов всех экономических агентов.

"Колебания, в том числе и сегодняшнего дня, происходят в том диапазоне, который наблюдается примерно с середины мая. И этот диапазон, условно говоря, чуть ниже 80 рублей до 84 рублей, если говорить про рубль-доллар, это находится в нижней части того диапазона, где курс находится последние два года", – заключил он.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что решение ЦБ о высокой ключевой ставке не "перезаморозит" экономику. По словам президента, Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста экономики, чтобы побороть инфляцию.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к новому запуску маховика высокой инфляции. Поэтому ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг.