Инвестсоветник Кузнецова: ключевая ставка снизится в октябре до 16%

Фото: depositphotos/valphoto

Центробанк России за заседании 24 октября снизит ключевую ставку на один процентный пункт, до 16%. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Она напомнила, что в сентябре регулятор принял аналогичное решение и снизил ставку до 17%, что стало закономерным шагом, так как экономика начала охлаждаться быстрее прогнозов, и риски инфляции начали "отступать".

Эксперт указала, что Центробанк завершает цикл жесткой денежно-кредитной политики и открывает окно для удешевления кредитов. Именно поэтому регулятор должен снизить ставку уже на ближайшем заседании.

"Однако на траекторию смягчения накладывают отпечаток новые фискальные решения. Принятый бюджет предусматривает рост нагрузки на потребительский сектор и малый бизнес. С 2026 года ставка НДС может быть повышена с 20 до 22%, что даст краткосрочный проинфляционный эффект на 0,7–1 процентный пункт в первом полугодии 2026 года", – высказалась Кузнецова.

В частности, снизится лимит для упрощенной системы налогообложения – до 10 миллионов рублей, что ужесточит условия существования микропредприятий. Также страховые взносы по ряду сфер будут унифицированы до 30% от базы.

По версии эксперта, политика ЦБ и политика правительства начинают двигаться в разных направлениях. Регулятор смягчает условия, а кабмин, наоборот, ужесточает их. Такая тенденция создает риски замедления смягчения ключевой ставки уже в 2026 году, добавила она.

При этом сейчас оптимальный момент для вкладов – финансовые организации держат высокие ставки в размере 14–16%, но затем депозиты уйдут к 13–14%. Поэтому выгоднее всего делать вклады на 3–6 месяцев. Кредиты и ипотека же станут доступнее в первом квартале 2026 года, когда ключевая ставка приблизится к 15%.

При этом зарубежные валюты осенью могут подорожать еще на 1–2 рубля. Их покупка уместна скорее как элемент диверсификации, а не ставка на резкое ослабление рубля, заключила советник.

В это же время эксперт в сфере девелопмента Иван Богатов в интервью радио Sputnik заявил, что удешевление ипотечного кредита на каждый процентный пункт прибавляет 5% продаж.

Он уверен, что решения регулятора о снижении ключевой ставки не помогают бизнесу вернуть былую прибыль. Нынешние ставки по кредитам являются кошмаром для девелоперов. Поэтому, по его мнению, запуск новых строительных проектов откладывается, а уже запущенные объекты замораживаются.

"ЦБ отвечает за показатели инфляции, для достижения целей в этой части ЦБ должен проводить жесткую денежно-кредитную политику. Высокая цена кредита уменьшает покупательскую способность как для бизнеса, так и для физических лиц. Дорогие деньги – нет покупок, продавец вынужден держать цены низкими – нет инфляции. Так рассуждает ЦБ", – отметил Богатов.

Отсутствие продаж из-за высокой ставки регулятора останавливает производство и сокращает спрос на труд, что ведет к замораживанию экономики в целом. Но именно за экономику в стране, подчеркнул эксперт, Центробанк не отвечает.

"Каждое снижение, будь то один или два процентных пункта, одновременно и снижает затраты проекта на обслуживание кредитов, и облегчает нашим клиентам покупки в ипотеку", – сказал эксперт.

По его словам, снижение стоимости кредита до 10–12% для бизнеса и ипотечного заемщика вернет все замороженные проекты и удвоит продажи жилья комфорт-класса.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к новому запуску маховика высокой инфляции. Поэтому Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг.

