ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж на 6 месяцев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на перевод средств за рубеж сохранены еще на шесть месяцев. Меры будут действительны до 31 марта 2026 года, сообщается на сайте Центробанка России.

Таким образом, россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца переводить на зарубежные счета не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Лимит на перечисления через системы денежных переводов останется на уровне не более 10 тысяч долларов.

Суммы в размере заработной платы смогут переводить нерезиденты, работающие в России, как из дружественных, так и из недружественных стран.

"Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", – добавили в ЦБ.

Регулятор уточнил, что банки из недружественных стран смогут переводить средства в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в России.

"При этом указанные запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", – заключили в Банке России.

Ранее ЦБ продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро до 9 марта 2026 года. Решение было принято с учетом действующих санкций, препятствующих отечественным финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран, пояснили в регуляторе.