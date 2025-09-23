ЦБ начал обновление банкноты в 500 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей, сообщил в интервью РИА Новости зампред ЦБ Сергей Белов.

По словам собеседника агентства, купюра будет выполнена в сиренево-фиолетовых тонах. Регулятор придерживается цветовой палитры, характерной для банкнот образца 1997 года, чтобы граждане могли легко распознавать номиналы, уточнил Белов.

Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску. Еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей.

В настоящее время, отметил Белов, Банк России готовится к очередному выбору символов для банкноты в 500 рублей. В конце сентября планируется провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем будут вынесены на общественное онлайн-голосование.

ЦБ брал паузу, чтобы завершить работу над тысячерублевой купюрой, добавил зампред регулятора.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом новых российских регионов. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Как указал парламентарий, на обратной стороне 100-рублевой купюры образца 2022 года показана карта России без присоединенных субъектов, в числе которых Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.