Представитель ЦБ Прокофьев: регулятор может разместить флаг России на новых банкнотах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк РФ может разместить флаг России на новых банкнотах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева.

Добавление нового элемента в дизайн купюр равносильно изменению визуального оформления всего денежного знака, отметил представитель регулятора. Он подчеркнул, что данное предложение требует выпуска новой версии банкнот.

Кроме того, обратил внимание Прокофьев, инициатива будет рассмотрена при разработке новых купюр.

Ранее Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной разместить российский флаг как один из главных государственных символов страны.

Директор учреждения Андрей Шуриков отметил, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории страны. Также он указал, что банкноты являются не только платежным средством, но и выполняют своего рода функцию паспорта страны, который отражает ее культурные особенности, обычаи и историю.

Как напомнил Шуриков, государственный флаг был изображен на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска.