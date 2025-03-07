Центробанк РФ не планирует отказываться от наличных

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Центробанк России не собирается отказываться от наличных денежных средств, несмотря на снижение их доли в розничных платежах. Это следует из телеграм-канала регулятора.

"Хотя доля наличных в розничных платежах давно снижается, это не означает, что они исчезнут. Сейчас в обращении находится почти 18 триллионов рублей", – отметил ЦБ.

Кроме того, регулятор на постоянной основе проводит исследование об отношении россиян к средствам платежа. По результатам только 10% граждан не используют их, а около половины расплачиваются ими хотя бы раз в неделю.

Ранее ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что процесс стартует после того, как будут отработаны все детали в пилоте и проведены консультации с банками. В рамках бесед организации получат рекомендации по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов.

Цифровой рубль является инструментом для надежного и долгосрочного хранения сбережений. Как сообщал депутат Сергей Гаврилов, валюта исключает риски банкротства банков или мошеннических схем.

В отличие от обычных банковских счетов, цифровой рубль не зависит от финансовых организаций и всегда остается под контролем Центробанка. Также он позволяет снизить риски отмывания денег и серых финансовых операций, так как все транзакции сохраняются с указанием назначения.

