Депутат Гаврилов назвал цифровой рубль инструментом для долгосрочного хранения

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Цифровой рубль является инструментом для надежного и долгосрочного хранения сбережений, так как исключает риски банкротства банков или мошеннических схем. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"В отличие от обычных переводов с карты на карту, где после отправки средств их дальнейшее движение становится практически неотслеживаемым, цифровой рубль сохраняет полный контроль на каждом этапе. Это создает серьезное препятствие для мошенников", – уверен парламентарий.

По его словам, преступники могут дробить украденную сумму, переводить средства между разными картами и быстро обналичивать, что делает возврат денег почти невозможным, но цифровой рубль лишен такого недостатка. В случае кражи движение валюты можно отследить и вернуть деньги владельцу.

Кроме того, в отличии от обычных банковских счетов, цифровой рубль не зависит от финансовых организаций и всегда остается под контролем Центробанка. Также валюта позволяет снизить риски отмывания денег и серых финансовых операций, так как все транзакции сохраняются с указанием назначения.

"То есть цифровой рубль создает более безопасную среду для граждан, исключает возможность анонимного обмана, защищает средства от необратимых хищений и делает финансовые потоки контролируемыми на государственном уровне", – резюмировал Гаврилов.

Между тем использовать цифровую валюту планируется при расчете федерального бюджета России в 2025 году. Владимир Путин заявлял, что все возможности цифрового рубля должны быть распространены в масштабах всего государства уже с 1 июля.

