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04 декабря, 16:06

Экономика

Путин заявил, что цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета

Фото: 123RF/peshkov

Цифровой рубль планируют начать использовать при расчете федерального бюджета России со следующего года. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Президент также ожидает, что с 1 июля 2025-го возможности электронной валюты будут распространены в масштабе всей страны.

В конце ноября российский лидер подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Исходя из него она теперь признается имуществом, в частности, это относится и к валюте, используемой для внешнеторговых расчетов "в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций".

При этом майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от обложения НДС. Налог не придется платить и за услуги организации, обеспечивающей заключение сделок в рамках ЭПР.

Цифровые рубли запустят в оборот с 1 июля 2025 года

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