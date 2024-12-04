Путин заявил, что цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета

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Цифровой рубль планируют начать использовать при расчете федерального бюджета России со следующего года. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Президент также ожидает, что с 1 июля 2025-го возможности электронной валюты будут распространены в масштабе всей страны.

В конце ноября российский лидер подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Исходя из него она теперь признается имуществом, в частности, это относится и к валюте, используемой для внешнеторговых расчетов "в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций".

При этом майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от обложения НДС. Налог не придется платить и за услуги организации, обеспечивающей заключение сделок в рамках ЭПР.