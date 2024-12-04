04 декабря, 16:06Экономика
Путин заявил, что цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета
Фото: 123RF/peshkov
Цифровой рубль планируют начать использовать при расчете федерального бюджета России со следующего года. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Президент также ожидает, что с 1 июля 2025-го возможности электронной валюты будут распространены в масштабе всей страны.
В конце ноября российский лидер подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Исходя из него она теперь признается имуществом, в частности, это относится и к валюте, используемой для внешнеторговых расчетов "в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций".
При этом майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от обложения НДС. Налог не придется платить и за услуги организации, обеспечивающей заключение сделок в рамках ЭПР.
Цифровые рубли запустят в оборот с 1 июля 2025 года