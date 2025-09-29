Кабмин РФ внес в Госдуму проект федбюджета до 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее правительство одобрило проект бюджета страны до 2028 года, который внес Минфин. Документ направлен на выполнение гособязательств в соцсфере, обороне и безопасности.

В министерстве проект бюджета назвали сбалансированным и устойчивым. Ведомство сделало акцент на поддержке демографии, здравоохранении и образовании, а также на развитии экономики.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны на 2026 год имеет военный характер. По его словам, приоритетным направлением для властей является сохранность финансирования народной программы, несмотря на сложности финансового документа РФ.