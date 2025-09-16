Медведев назвал военным бюджет РФ на 2026 год

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет России на 2026 год имеет военный характер. Таким мнением он поделился на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

На сегодняшний день, по его словам, приоритетным направлением для властей является сохранность финансирования народной программы, несмотря на сложности финансового документа страны.

"Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет", – цитирует политика РИА Новости.

Медведев также обратил внимание на еще одну важнейшую задачу – поддержку участников СВО и их родственников. Работу в этом направлении он назвал безусловным приоритетом.

Ранее состоялось организованное Владимиром Путиным совещание, на котором обсуждался проект федерального бюджета. Президент отметил важность стабильности государственных финансов и экономического роста.

Он подчеркнул, что Россия должна не только соответствовать тенденциям мировой экономики, но и стремиться опережать их, раскрывая потенциал различных отраслей, регионов и территорий. Для этого, по словам президента, необходимо развивать международные связи, активно внедрять передовые технологии и осваивать новые перспективные направления современной экономики.