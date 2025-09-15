Сергей Собянин принял участие в совещании по экономическим вопросам

Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин принял участие в организованном Владимиром Путиным совещании по экономическим вопросам, на котором обсуждался проект федерального бюджета, передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках подготовки федерального бюджета на ближайшие три года проводится серия совещаний. На этих встречах рассматриваются ключевые аспекты главного финансового документа страны, включая выполнение социальных обязательств, финансирование нацпроектов и обеспечение безопасности государства.

"Подчеркну: бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, – это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств и ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и в муниципалитетах", – отметил Путин.

По словам президента, стабильность государственных финансов и успешная реализация намеченных проектов и программ тесно связаны с состоянием экономики России. Следовательно, ключевой задачей является достижение необходимых темпов экономического роста.

Россия должна не только соответствовать тенденциям мировой экономики, но и стремиться опережать их, раскрывая потенциал различных отраслей, регионов и территорий, подчеркнул глава государства. Для этого необходимо развивать международные связи, активно внедрять передовые технологии и осваивать новые перспективные направления современной экономики.

Для достижения этой цели важно обеспечить гармоничное взаимодействие бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политик, ориентируя их на поддержку и стимулирование экономического роста.

Например, в прошлом году активно обсуждались проблемы российской экономики. Тогда основное внимание уделялось вопросам борьбы с инфляцией и обеспечения макроэкономической стабильности.

"Соглашались с тем, что это неизбежно приведет к "охлаждению" экономики, к ее, как мы говорили тогда, "мягкой посадке". И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не "переохладить", не "заморозить" ее. Обсуждали эти вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями", – напомнил Путин.

Согласно данным Минэкономразвития, в июле ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, за 7 месяцев 2025 года прирост составил 1,1%. Однако президент задался вопросом, достаточны ли такие показатели.

"Это то, чего мы хотели? <...> Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы? Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной стабильности, с учетом взвешенной политики Центрального банка", – заявил Путин.

В свою очередь, инфляционная ситуация показывает положительную динамику. В частности, в июле рост потребительских цен составил 8,8%, а в августе – 8,1%. Сейчас инфляция снижается быстрее, чем прогнозировали правительство и Банк России.

Таким образом, усилия по сдерживанию инфляции приносят результаты, пояснил российский лидер. Однако он указал на важность положительного отражения умеренной ценовой конъюнктуры на деловой и инвестиционной активности для более динамичного и устойчивого экономического роста.

В заключение Путин подчеркнул, что особое внимание следует уделить повышению качества отечественной экономики, борьбе с теневым сектором и уклонением от налогов. Это не только создает здоровую конкурентную среду и прозрачные условия для бизнеса, но и увеличивает доходы федерального бюджета.

Ранее Путин заявил, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы. Однако, по его словам, пока показатель остается на историческом минимуме. Глава государства уточнял, что в начале года численность зарегистрированной безработицы составляла примерно 274 тысячи человек, на конец июня это была уже 291 тысяча, а в начале августа – 300 тысяч. При этом, по его словам, на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров.