Путин заявил, что безработица в России остается на историческом минимуме

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

В России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, однако она пока остается на историческом минимуме. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в начале года численность работников, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, составляла около 98 тысяч человек, на конец июня – 153 тысячи, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тысяч.

Кроме того, увеличилась численность зарегистрированной безработицы. В начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, на конец июня это была уже 291 тысяча, а в начале августа – 300 тысяч, рассказал Путин.

При этом на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров, отметил президент.

"По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом", – указал он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что в стране по-прежнему сохраняются достаточно низкая безработица и высокая потребность в кадрах. Согласно статистике, количество вакансий вдвое превышает число людей, активно ищущих работу.

Более того, повышение квалификации и получение дополнительного профессионального образования не представляет сложности, подчеркнула она.