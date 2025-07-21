Депутат Бессараб: в России наблюдается достаточно низкая безработица

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В настоящее время в России по-прежнему сохраняется достаточно низкая безработица и высокая потребность кадров. Об этом Москве 24 сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"О чем говорит сегодня Центробанк? О том, что у нас намечается некоторое замедление развития экономики. И, безусловно, такие специалисты, как, например, айтишники или работники кредитно-финансовых структур, сегодня часто остаются невостребованными. Но вместе с тем найти сегодня работу – это не проблема", – отметила она.

По словам парламентария, как показывает статистика, число вакансий в два раза превышает количество людей, находящихся в активном поиске работы. Кроме того, на сегодняшний день повышение квалификации и получение дополнительного профессионального образования не представляет сложности, заметила депутат.

Бессараб рассказала, что в России существует множество программ, которые предполагают поддержку безработных и отдельных категорий граждан, куда входят матери и участники СВО. Также право бесплатно переучиться имеют предпенсионеры и те, кто предупрежден о сокращении.

Вместе с тем она напомнила, что подсказки можно получить через портал "Работа России". Кроме того, ряд преференций предусмотрен для работодателей. В качестве примера Бессараб привела трудоустройство участников СВО, инвалидов.

"В целом сказать, что завтра всех сократят и люди останутся без работы, нельзя. Такого опасаться совершенно не стоит. Другое дело, может быть, будет передок кадров из одной отрасли экономики в другую", – добавила депутат.

Банк России представил доклад о региональной экономике, в котором приняли участие почти 11,6 тысячи организаций. В нем сказано, что в июне 2025 года 11,5% из них были намерены сократить персонал, при этом в январе показатель был вдвое меньше – всего 6,9%.

Специалисты отметили, что также изменилась ситуация с нехваткой сотрудников, которая замечалась ранее. Согласно документу, причинами таких тенденций стали уменьшение спроса на продукцию, а также оптимизация производственных процессов.

