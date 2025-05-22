В ГД предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет с невысокими доходами

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В России могут снизить налог на доход физического лица (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет. Соответствующее предложение министру финансов Антону Силуанову направили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду", передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы выступили депутат ГД Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Как отмечают авторы документа, предложение снизить НДФЛ относится к гражданам, чей среднедушевой доход на семью не превышает более двух размеров регионального минимального прожиточного минимума.

Миронов пояснил, при общей низкой безработице в стране ее уровень среди граждан 20–24 лет достигает 12,5%.

"В начале карьеры у них, как правило, небольшие зарплаты. С которых по полной взимаются налоги и страховые взносы, что сокращает реальные доходы молодых специалистов на 30–40%", – пояснил депутат, добавив, что финансовые трудности усложняют реализацию молодежи.

Это также вынуждает их откладывать создание семьи, подчеркнул он. По итогу формируется "ловушка бедности" для молодого поколения.

В свою очередь, Лантратова уточнила, что из-за экономической несостоятельности молодежи средний возраст вступления в брак вырос до 28,5 года, а доля женщин в возрасте 20–24 лет среди рожениц сократилась до 15% в 2023 году.

По мнению парламентария, инициатива позволит повысить реальные доходы молодых граждан, а также снизить риски оттока квалифицированных кадров за рубеж. Кроме того, снижение налоговой нагрузки станет сигналом поддержки для молодых людей, которые сегодня нуждаются в дополнительных возможностях для самореализации.

"Надеемся, что наша инициатива найдет поддержку, ведь она соответствует стратегическим целям государства в области демографии, образования и экономического роста", – добавила депутат.

Ранее в Госдуме выступили против налога для богатых бездельников. По мнению депутатов, предложение ввести налоги для неработающих людей, имеющих теневые доходы, не имеет жизненного потенциала.

Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов пояснил, что обеление экономики проводится на основе работы с предпринимательским сообществом и обработки больших данных. Он также отметил, что снижается число людей, которые работают по серым и черным схемам.