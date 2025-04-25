Кабмин продлил мораторий на штрафы по НДС к бизнесу

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Российские власти продлили мораторий на использование штрафов за первую просрочку декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) в отношении предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Освобождение от штрафных санкций действует при условии, что это первая подача налоговой отчетности по НДС за один из кварталов 2025 года, говорится в сообщении.

Это решение даст бизнесу время в спокойном режиме обновить бухгалтерские учетные программы и ознакомиться с новой процедурой заполнения декларации по НДС.

Ранее сообщалось, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, будет снижен до 6% в 2026 году. Соответствующий закон подписал Владимир Путин в июле 2024 года.

Получить выплату смогут те, кто проживает в России постоянно, имеет статус налогового резидента и платил НДФЛ в прошлом году.