В Госдуме выступили против налога для богатых бездельников

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Предложение ввести налоги для неработающих людей, имеющих теневые доходы, не имеет жизненного потенциала. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

Ранее в России предложили ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд ОМС для неработающих граждан, получающих теневые доходы, и "профессиональных бездельников" на иждивении. По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, такие люди пользуются соцблагами, не платя ничего в госказну.

К "профессиональным бездельникам" Сафонов причислил домохозяек, граждан, получающих детские пособия, детей богатых родителей и всех тех, кто живет за счет родственников или знакомых. Налог для таких лиц, рассчитанный исходя из величины МРОТ, мог бы составить 2,9 тысячи рублей в месяц.

Кирьянов уточнил, что вопрос обеления экономики стоит очень остро. Он подтвердил, что бюджетные доходы могли бы удвоиться, если экономика РФ будет работать в белом режиме на 100%.

"Исходя из этого, можно было бы по-другому решать и вопросы, связанные и с экономическим развитием, и с социальной защитой тех категорий, которые в этом нуждаются. Однако идея, которая прозвучала, далеко не нова, и я бы не сказал, что она имеет жизненный потенциал", – отметил депутат.

По словам зампреда, обеление экономики проводится на основе работы с предпринимательским сообществом, системы риск-анализа и обработки больших данных. Он также обратил внимание на то, что неуклонно снижается число людей, которые работают по серым и черным схемам.

Как сообщает Кирьянов, работающие в теневом бизнесе граждане сами от этого страдают. Речь идет о проблемах с пенсионным обеспечением в дальнейшем, кредитной историей и получением любых видов поддержки. По его мнению, именно поэтому и власти, и люди заинтересованы в выходе "в белый сектор экономики".

Необходимо проводить работу на уровне малого и среднего бизнеса, так как именно там чаще всего можно найти нарушения в сером и черном сегменте экономики по доходам физлиц, считает Кирьянов.

В свою очередь, экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода назвал идею введения налогов для богатых бездельников "сомнительной инициативой". По его словам, в трудные времена лучше лишний раз не тревожить людей ни налогами, ни другими ограничивающими финансовое самочувствие регуляторными инициативами.

Богатые неработающие россияне платят все налоги через брокеров, получая прибыль на фондовом, валютном, долговом и других сегментах финансового рынка, отметил Лобода.

Топ-менеджер привел в пример любого трудоспособного и официально работающего гражданина, у которого родители неработающие. И если обычный критерий богатства – доход родителей, то, выходит, этот гражданин малоимущий и ему полагаются льготы от государства, как и его родителям, даже если он не достиг пенсионного возраста.

Экономист также задался вопросом, а "женщина-домохозяйка, которую содержит муж, – богатый бездельник или нет?" А после добавил, что предложение "нежизнеспособно ни разу".

По логике автора предложения, стоило бы применить налоговую практику к чиновникам монетарных органов власти за продолжающуюся десятилетиями девальвацию рубля, заключил Лобода.

Ранее сообщалось, что в России с 30 мая вступают в силу новые меры контроля за финансовыми операциями. Уточняется, что максимальная сумма перевода без открытия банковского счета будет ограничена 100 тысячами рублей. Для более крупных переводов потребуется полная идентификация.

Такие изменения направили на борьбу с незаконным выводом капитала за рубеж и финансовыми преступлениями.