С 30 мая в России ужесточат правила денежных переводов

С 30 мая в России вступают в силу новые меры контроля за финансовыми операциями. Максимальная сумма перевода без открытия банковского счета теперь будет ограничена 100 тысячами рублей.

Для более крупных переводов потребуется полная идентификация: нужно будет указать место жительства, сведения о бенефициарах и цели перевода. Изменения направлены на борьбу с незаконным выводом капитала за рубеж и финансовыми преступлениями.

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