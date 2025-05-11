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11 мая, 09:15

Экономика

С 30 мая в России ужесточат правила денежных переводов

С 30 мая в России ужесточат правила денежных переводов

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С 30 мая в России вступают в силу новые меры контроля за финансовыми операциями. Максимальная сумма перевода без открытия банковского счета теперь будет ограничена 100 тысячами рублей.

Для более крупных переводов потребуется полная идентификация: нужно будет указать место жительства, сведения о бенефициарах и цели перевода. Изменения направлены на борьбу с незаконным выводом капитала за рубеж и финансовыми преступлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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