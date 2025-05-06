Стоимость золота превысила 3,4 тыс долларов

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Стоимость золота поднялась выше 3,4 тысячи долларов. Это произошло впервые с 22 апреля, следует из данных площадки Comex.

По состоянию на 15:42 по московскому времени 6 мая цена фьючерса на драгоценный металл увеличивалась на 0,94% и составляла 3 400,4 доллара за тройскую унцию. К 15:47 стоимость стабилизировалась на уровне 3 396,6 доллара за унцию, что соответствует росту на 0,82%.

Рекордная цена золота была зафиксирована 22 апреля. Тогда золото торговалось на уровне 3 455 долларов за унцию.

Между тем экономист Лазарь Бадалов заявил, что курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро – дойти до 100 летом 2025 года. По его мнению, к лету с высокой долей вероятности произойдет ослабление рубля, а на курс больше всего влияет выручка экспортеров.

Также многое будет зависеть и от ситуации с импортом на российском рынке: в настоящее время спрос на товары из-за рубежа сокращается в различных сегментах, подчеркнул эксперт.