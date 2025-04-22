Стоимость золота обновила исторический максимум

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне этого года обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 3 450 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржы Comex.

В ночь на 22 апреля стоимость золота выросла на 1,82%. На протяжении некоторого времени золото торговалось на уровне 3 455 долларов за унцию.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила 67 долларов за баррель впервые с 7 апреля.

Помимо этого, в начале апреля стоимость биткоина увеличилась на 5,5% и достигла 81 313 долларов вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней введения взаимных пошлин на импорт из 75 стран.