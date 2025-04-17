Цена нефти Brent на бирже ICE превысила 67 долларов за баррель впервые с 7 апреля

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила 67 долларов за баррель впервые с 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На 18:00 по московскому времени цена Brent выросла на 1,54% – до 67,08 доллара за баррель. Спустя несколько минут фьючерс незначительно замедлил рост и торговался на уровне 67,06 доллара.

Кроме того, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года вырос на 0,89%, до 63,78 доллара за баррель.

Ранее цена нефти Brent опускалась ниже 60 долларов впервые с 8 февраля 2021 года. Позже цена упала еще ниже – 59 долларов за баррель. В свою очередь, фьючерс на нефть марки WTI дешевел до 55,82 доллара.

На неспокойную и перегруженную ситуацию на мировом нефтяном рынке указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он связал это с пошлинами США, введенными в отношении большинства стран.