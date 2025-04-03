Цена нефти Brent на лондонской бирже опустилась ниже 71 доллара за баррель

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Цена одного фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 71 доллара за баррель, то есть более чем на 5%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14:23 по московскому времени цена Brent снизилась на 4,9%, достигнув отметки в 71,28 доллара за баррель. К 14:34 фьючерс продолжил снижение и торговался уже на уровне 70,83 доллара за баррель.

В свою очередь, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025-го снизился до 67,47 доллара за баррель (на 5,91%).

Такая тенденция наблюдается на фоне заявления ОПЕК о том, что восемь стран организации ускорят темпы роста добычи нефти в мае до 411 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных изначально 135 тысяч.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые санкции против нефтяного, газового и банковского секторов РФ, ограничив доступ россиян к американским платежным системам.

В частности, глава США не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Это усложнит покупку нефти из РФ другими странами и может привести к росту цен до 5 долларов за баррель, считают журналисты.