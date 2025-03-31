Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 150 долларов за тройскую унцию. Об этом говорят данные биржи Comex.

В 08:54 по московскому времени цена на драгоценный металл выросла свыше чем на 1% и составила 3 151,3 доллара, но к 08:59 упала до 3 149,9 доллара.

В феврале 2025 года биржевая стоимость золота в ходе торгов достигла предыдущего исторического максимума, превысив 2 900 американских долларов.

При этом россиянам без опыта инвестирования и специальных знаний лучше не вкладывать деньги в золото, уверен директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Цены на драгоценный металл могут как расти в определенные периоды, так и стремительно падать.

