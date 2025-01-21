Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки 79 долларов за баррель впервые с 10 января, пишет ТАСС со ссылкой на показатели торгов на бирже ICE.

В 13:50 по Москве наблюдалось снижение на 1,5% – до 78,95 доллара за баррель. Еще сильнее стоимость упала к 14:05 – до 78,77 доллара (минус 1,72%)

При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте уменьшилась на 2,62% – до 75,36 доллара за баррель. В свою очередь, цена на золото на бирже Comex оказалась на уровне 2 730,6 доллара за тройскую унцию (минус 0,66%).

Ранее Еврокомиссии поступило письмо от шести стран Евросоюза, которые потребовали уменьшить потолок цен на нефть из России. Тема будет затронута в рамках G7.

Нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы Китая решили, в свою очередь, закупить топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке из-за санкций против России и Ирана.

