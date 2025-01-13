Шесть стран ЕС потребовали снизить потолок цен на нефть из РФ

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Еврокомиссии поступило письмо от шести стран Евросоюза, которые потребовали уменьшить потолок цен на нефть из России. Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Джилл на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

В связи с этим, как он утверждает, тема будет затронута в рамках G7. Джилл объяснил, что именно странам, входящим в "Большую семерку", необходимо решить данный вопрос.

Еще в марте прошлого года появилась информация о возможном снижении потолка цен на российскую нефть. Эту тему обсуждали страны, входящие в группу G7.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что США и их союзники до сих пор следуют принципу, в рамках которого считают, что Россию необходимо лишить доходов от торговли нефтью.

При этом в конце февраля 2024 года страны G7 обсуждали намерение продолжать ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также оказывать дополнительное давление на российские доходы от продажи энергоресурсов и металлов.

