27 марта, 19:02Экономика
G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть
Фото: 123RF/otakesang
Страны, которые входят в группу "Большой семерки" (G7), обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом рассказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт, передает ТАСС.
"Короткий ответ – да", – заявил он.
По его словам, США и их союзники до сих пор следуют принципу, в рамках которого считают, что Россию необходимо лишить доходов от торговли нефтью.
При этом в конце февраля стало известно, что страны G7 намерены продолжить ужесточение ценового потолка на российскую нефть, а также планируют оказывать дополнительное давление на российские доходы от продажи энергоресурсов и металлов.
До этого США совместно с союзниками назвали успехом ценовой потолок на экспорт нефти РФ. При этом Вашингтон согласовал ряд корректировок применения рестрикций, по которым от участников поставок с доступом к дополнительным затратам потребуется ими делиться.
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