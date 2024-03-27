G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть

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Страны, которые входят в группу "Большой семерки" (G7), обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом рассказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт, передает ТАСС.

"Короткий ответ – да", – заявил он.

По его словам, США и их союзники до сих пор следуют принципу, в рамках которого считают, что Россию необходимо лишить доходов от торговли нефтью.

При этом в конце февраля стало известно, что страны G7 намерены продолжить ужесточение ценового потолка на российскую нефть, а также планируют оказывать дополнительное давление на российские доходы от продажи энергоресурсов и металлов.

До этого США совместно с союзниками назвали успехом ценовой потолок на экспорт нефти РФ. При этом Вашингтон согласовал ряд корректировок применения рестрикций, по которым от участников поставок с доступом к дополнительным затратам потребуется ими делиться.

