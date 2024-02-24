Страны G7 намерены продолжить ужесточение ценового потолка на нефть из РФ

Фото: depositphotos/bashta

Страны Группы семи (G7) намерены продолжить ужесточение ценового потолка на российскую нефть, а также планируют оказывать дополнительное давление на российские доходы от продажи энергоресурсов и металлов. Об этом сказано в заявлении лидеров сообщества по результатам саммита.

По информации лидеров G7, если Россия продолжит нарушать ценовой потолок на нефть, то страны, входящие в эту группу, будут вводить дополнительные санкции.

"Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам", – уточнили лидеры G7.

Кроме того, лидеры G7 продолжат вводить санкции в отношении РФ и компании из других стран, которые будут помогать российской стороне обходить ограничительные меры.

"Мы введем дополнительные санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать оружие или материалы для производства оружия", – сказано в документе.

При этом, по мнению лидеров G7, санкции будут применены по отношению к тем организациям, которые будут помогать России приобретать инструменты и иное оборудование для создания оружия, а также для военно-промышленного развития РФ.

Ранее США совместно с союзниками назвали успехом ценовой потолок на экспорт нефти РФ. При этом Вашингтон согласовал ряд корректировок применения рестрикций, по которым от участников поставок с доступом к дополнительным затратам потребуется ими делиться.

Однако СМИ заявляли, что Россия получила на торговле нефтепродуктами более 11,3 миллиарда долларов за октябрь 2023 года, что стало "дырой" в санкциях против российской нефти. По мнению авторов материала, такая сумма составила 31% от общего количества доходов бюджета РФ в октябре, что является самым высоким показателем с мая прошлого года.



"Деньги 24": эмбарго на поставку российских нефтепродуктов в ЕС