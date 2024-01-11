США возобновили импорт российской нефти после перерыва на 1,5 года

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США в октябре 2023 года впервые за полтора года импортировали из России нефть, а также провели повторную закупку в ноябре. Об этом со ссылкой на данные статслужбы Штатов сообщает РИА Новости.

При этом Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и энергоносителей из России в марте 2022 года, последняя партия нефти была закуплена у РФ в апреле того года.

Однако, по данным статистического ведомства, в октябре 2023 года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России на 2,7 миллиона долларов, а в ноябре – 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов.

Отмечается, что один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а на следующий месяц – в 76 долларов, что значительно превышает "потолок цены", установленный на нефть из РФ в 60 долларов за баррель.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия приняла решение снизить стоимость нефти для покупателей во всех регионах, в том числе на ключевом для страны азиатском рынке. Так, цены на топливо марки Arab Light будут снижены на 1,5–2 доллара за баррель.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2023 году Россия поставила в Европу не более 4–5% от общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов. Новак отметил, что основными партнерами России в текущих реалиях стали КНР и Индия.

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