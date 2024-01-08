Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов – СМИ

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Саудовская Аравия приняла решение снизить стоимость нефти для покупателей во всех регионах, в том числе на ключевом для страны азиатском рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, компания Saudi Aramco уменьшит цены на топливо марки Arab Light на 1,5–2 доллара за баррель. Организация также сделала скидку на февральские поставки в Средиземноморье, Северную Америку и Северо-Западную Европу.

Авторы статьи отмечают, что потребление нефти, как правило, снижается в феврале и марте. Данный период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техобслуживание.

Ранее замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия сообщил, что власти страны обратились к российским властям для решения проблемы с поставками нефтепродуктов в республику. По его словам, речь идет о том, чтобы ввезти в республику уже купленное местными компаниями топливо.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в этом году Россия поставит в Европу не более 4–5% от общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов. Новак отметил, что основными партнерами России в текущих реалиях стали КНР и Индия.

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