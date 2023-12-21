Цены на нефть рухнули после объявления Анголы о выходе из ОПЕК

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Стоимость эталонного сорта нефти Brent упала ниже 79 долларов за баррель на фоне объявления Анголы о выходе из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), следует данные Лондонской биржи ICE.

В нижней точке котировки опускались до 78,7 доллара. При этом в последние дни стоимость Brent росла из-за атаки хуситов в Красном море.

21 декабря министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу заявил о выходе страны из ОПЕК. Решение приняли в ходе заседания совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

30 ноября страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, решили уменьшить добычу нефти в объеме более двух миллионов баррелей в сутки. Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, Саудовская Аравия заявила о намерении сохранить в первом квартале 2024 года сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а все остальные страны ОПЕК+ – на 700 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК сохранила ожидания роста спроса на нефть в текущем году на 2,46 миллиона баррелей в сутки – до 102,11 миллиона баррелей в сутки. Что касается следующего года, прогноз тоже остался прежним – повышение спроса на 2,2 миллиона баррелей в сутки – до 104,4 миллиона баррелей в сутки. В ОПЕК указали, что рост мирового ВВП в 2024 году положительно отразится на спросе.

ОПЕК+ решила снизить добычу нефти