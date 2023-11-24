Аналитик предупредил о зависимости стоимости нефти от итогов встречи ОПЕК+

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Стоимость нефти будет зависеть от ожиданий и результатов заседания ОПЕК+, которое должно пройти на следующей неделе. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

По его словам, первоначально встреча была запланирована на 27 ноября, однако позже организаторы перенесли заседание на 30 ноября из-за разногласий между участниками по поводу снижения уровня добычи нефти. Как утверждает эксперт, Саудовская Аравия требует, чтобы иные государства, входящие в состав ОПЕК, должны уменьшить производство сырья, поскольку на рынке в 2024 году может возникнуть ситуация профицита, если этого не будет сделано.

"Если ОПЕК+ примет такое решение, к концу недели нефть может вырасти до $90 за баррель. Если противоречия между участниками Альянса разрешить не удастся, сырье может уйти в район ниже $80", – заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+. Он подчеркнул, что контакты идут.

До этого стало известно, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесли с 25 и 26 ноября на 30 ноября. В октябре министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность условиям сделки по сокращению добычи до конца 2024 года, которые были достигнуты 4 июня.

В документе комитет выразил признательность России за решение сократить экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года. Кроме того, поддержку и признание организация выразила Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца 2023 года.



ОПЕК+ решила снизить добычу нефти