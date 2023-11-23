Песков не стал комментировать перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+.

По его словам, в Кремле традиционно не комментируют информацию по таким встречам. Он подчеркнул, что контакты идут.

Ранее стало известно, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесли с 25 и 26 ноября на 30 ноября. После этого агентство Bloomberg писало, что причиной переноса стали серьезные разногласия Саудовской Аравии с другими членами организаций по поводу уровня добычи.

В октябре министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность условиям сделки по сокращению добычи до конца 2024 года, которые были достигнуты 4 июня.

В документе комитет выразил признательность России за решение сократить экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года. Кроме того, поддержку и признание организация выразила Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца 2023 года.



ОПЕК+ решила снизить добычу нефти