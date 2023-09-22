Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта

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В России резко упали биржевые цены на топливо после введения временного запрета на его экспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Наиболее заметно подешевел дизель. Его стоимость по территориальному индексу Европейской части России упала на 14,52%, до примерно 61,4 тысячи рублей за тонну.

Тем временем бензин марки Аи-92 подешевел на 9,63%, до 55,9 тысячи рублей за тонну, а стоимость бензина Аи-95 опустилась на 10,76%, до 59,3 тысячи рублей.

С 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.

При этом ограничение не распространяется на поставки в Южную Осетию и Абхазию, перевозки на Байконур и Шпицберген, а также на вывозимое физлицами для личного использования топливо.



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