22 сентября, 14:16Экономика
Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта
Фото: 123RF/majeczka
В России резко упали биржевые цены на топливо после введения временного запрета на его экспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Наиболее заметно подешевел дизель. Его стоимость по территориальному индексу Европейской части России упала на 14,52%, до примерно 61,4 тысячи рублей за тонну.
Тем временем бензин марки Аи-92 подешевел на 9,63%, до 55,9 тысячи рублей за тонну, а стоимость бензина Аи-95 опустилась на 10,76%, до 59,3 тысячи рублей.
С 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.
При этом ограничение не распространяется на поставки в Южную Осетию и Абхазию, перевозки на Байконур и Шпицберген, а также на вывозимое физлицами для личного использования топливо.
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