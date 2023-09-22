Песков опроверг возможность социальных взрывов из-за роста цен на бензин

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Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива введен вовремя и не связан с угрозой социального взрыва в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке", – добавил он.

Кроме того, Песков не стал связывать введение этого ограничения с угрозой социального взрыва в России из-за роста цен на топливо.

"Это все очень сильно гипертрофированные формулировки. Это обычная работа правительства – обеспечивать стабильность топливного рынка", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков подчеркнул, что ситуация с топливом везде нестабильна. Однако, по его словам, некоторые проблемы были и в РФ. Он сообщил, что рынок необходимо было регулировать на фоне уборочных работ, потребителей оптового и розничного рынка и сельскохозяйственных процессов.

С 21 сентября начало действовать ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Правительство РФ утвердило такой запрет для улучшения ситуации на внутреннем рынке.

Позже в Минэнерго заявили, что запрет экспорта топлива введен бессрочно.

Ранее гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.

Дефицит топлива зафиксировали на заправочных станциях в ряде российских регионов