В Минэнерго заявили, что запрет экспорта топлива введен бессрочно

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Запрет экспорта дизельного топлива и бензина введен бессрочно. На срок его действия повлияют результаты и насыщение рынка. Об этом сообщил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, мера направлена на насыщение внутреннего рынка и пресечение "серого экспорта". Он уточнил, что недобросовестные участники рынка вывозили ощутимый объем топлива.

"Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро", – добавил первый замминистра.

Отмечается, что мера должна дать эффект быстро, так как остановится вымывание объемов для экспорта с внутреннего рынка.

В министерстве рассчитывают, что объем, который добросовестные участники и вертикально интегрированные компании направляют на экспорт, закроет все потребности и создаст избыток топлива на рынке, что повлияет на оптовую цену, поделился Сорокин.

С 21 сентября начало действовать ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Правительство РФ утвердило такой запрет для улучшения ситуации на внутреннем рынке.

Ранее гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.

Биржевые цены на топливо снизились в РФ 20 сентября