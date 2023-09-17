Дефицит дизельного топлива в мире приведет к повышению инфляции – СМИ

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Мировые нефтеперерабатывающие мощности столкнулись с растущими трудностями в производстве дизельного топлива. Запасы топлива в мире находятся на низком уровне в связи с усиливающимся спросом и дефицитом предложения. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и РФ, которые входят в ОПЕК+, усугубило ситуацию, так как добываемые ими сорта нефти используются в том числе для производства топлива. Это привело к росту инфляции и мировая экономика столкнулась с проблемами в сфере логистики и промышленности.

Жаркая погода, которая наблюдалась этим летом в Северном полушарии, привела к тому, что многие заводы, перерабатывающие нефть, замедлили темп работы, это привело к истощению запасов, указано в публикации.

При этом спрос на топливо для авиации и бензин заметно возрос после снятия ряда ограничений и почти смог достигнуть допандемийного уровня. Издание отмечает, что в четверг, 14 сентября, фьючерсы на дизтопливо в США достигли отметки в 140 долларов, это стало рекордом для летнего периода. За этот же период времени в Евросоюзе стоимость дизельного топлива подорожала на 60%.

"Мы рискуем увидеть продолжающуюся тесноту на рынке, особенно для дистиллятов, перед зимними месяцами", – отметила Торил Босони из Международного энергетического агентства.

Другой эксперт, Каллум Брюс из Goldman Sachs, также подтвердил, что многие нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с трудностями, связанными с обеспечением спроса. Он добавил, что производители пока что заняты удовлетворением спроса на авиатопливо и бензин.

"Проблема носит скорее поставочный, нежели спросовый характер", – сказал аналитик Юджин Линделл из консалтинговой компании FGE.

По его словам, запасы топлива в Европе на данный момент находятся на критически низком уровне из-за неполадок на заводах, которые также наблюдались летом, а планы, направленные на экспорт дизельного топлива из Китая и РФ не смогут восполнить появившийся дефицит.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила до 2024 года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Таким образом, среднесуточная добыча в предстоящие месяцы составит порядка 9 миллионов баррелей, однако решение по объемам добычи планируется пересматривать каждый месяц.

До этого РФ также отмечала, что продлит до конца года добровольное сокращение добычи. Она будет добывать на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем обычно, однако этот показатель также может быть пересмотрен.



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