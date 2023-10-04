Мониторинг ОПЕК+ подтвердил приверженность решениям по сделке до конца 2024 года

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность условиям сделки по сокращению добычи до конца 2024 года, которые были достигнуты 4 июня. Об этом сообщается в итоговом коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК.

В документе комитет выразил признательность России за решение сократить экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года. Кроме того, поддержку и признание организация выразила Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца 2023 года.

Следующая встреча мониторинга пройдет 26 ноября.

Ранее российское правительство предложило повысить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 20 до 50 тысяч рублей с тонны. Кроме того, кабмин выступил с инициативой полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, которые были приобретены на внутреннем рынке, а не произведены.

Также с 21 сентября начало действовать ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Правительство РФ утвердило такой запрет для улучшения ситуации на внутреннем рынке.

В Америке подорожал бензин после того, как Россия запретила экспорт топлива